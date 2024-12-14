ФИФА показала карту Украины без Крыма: в МИД требуют извинений
Киев • УНН
Во время жеребьевки ЧМ-2026 ФИФА продемонстрировала карту Украины без оккупированного Крыма. МИД Украины требует публичных извинений.
Международная федерация футбола (ФИФА) во время жеребьевки на чемпионат мира 2026 года во время прямой трансляции показала карту Украины без временно оккупированного Россией Крыма. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это, пишет УНН.
В ФИФА объясняли, что ряд сборных разведут по разным группам, поэтому некоторые не могут сыграть друг против друга, например Украина и Беларусь, Косово и Сербия, Армения и Азербайджан и тому подобное.
Тогда на экране и появилась карта с картой, где была изображена Украина без Крыма.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это.
"С тобой все хорошо, FIFA?
Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины.
Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений", - написал спикер министра иностранных дел Георгий Тихий на своей странице в Х.
Он добавил, к посту верную карту Украины.