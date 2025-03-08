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Трамп створив робочу групу з підготовки FIFA 2026

Київ • УНН

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Президент США підписав указ про створення робочої групи Білого дому для контролю підготовки до ЧС-2026. За словами президента FIFA, турнір створить 200 000 робочих місць та принесе близько 40 млрд доларів.

Трамп створив робочу групу з підготовки FIFA 2026

У п'ятницю, 07 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про створення робочої групи Білого дому, яка контролюватиме підготовку до чемпіонату світу з футболу 2026 року (FIFA). Майбутні змагання пройдуть у трьох країнах - Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. Про це інформує УНН із посиланням на NBC News і CNN.

Деталі

Зазначається, що заявлена місія робочої групи полягає в тому, щоб "продемонструвати гордість і гостинність нації, одночасно сприяючи економічному зростанню і туризму. Трамп буде головою цієї групи.

Як пише CNN, глава Білого дому особливо пишається тим, що Сполучені Штати Америки приймають турнір. Дональд Трамп був президентом країни у 2018 році, коли трьом державам присудили право на проведення чемпіонату. За словами Президента США, він планує відвідати деякі матчі.

Для нашої країни це велика честь. Насправді, це грандіозна подія. Навіть не знаю, що більше - Олімпіада чи чемпіонат світу

- сказав Дональд Трамп, натякаючи на літні Ігри, які пройдуть у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Також за його словами, нинішні розбіжності з Мексикою і Канадою зроблять турнір "ще більш захопливим".

На оголошенні також був присутній президент FIFA Джанні Інфантіно. Він зазначив, що чемпіонат створить близько 200 000 робочих місць і принесе економічний ефект у розмірі приблизно 40 млрд доларів. Очікується, що турнір, який стартує в червні 2026 року, приверне до США близько 8 мільйонів іноземних туристів.

"Америка відкриє двері для всього світу. Мільйони людей приїдуть, пане президенте, мільйони... Це як три Суперкубки щодня протягом місяця", - сказав Інфантіно, подякувавши Трампу за створення робочої групи і за підтримку турніру.

Нагадаємо

ФІФА представила детальний календар та формат кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Відбір проходитиме у двох форматах для груп з 4 та 5 командами, з фінальними матчами плей-оф у березні 2026 року.

ФІФА відреагувала на скандал з картою України без Криму під час жеребкування ЧС-202616.12.24, 12:40 • 15803 перегляди

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