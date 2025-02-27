Томас Бах подав у відставку з посади члена МОК

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету прийняла відставку президента МОК Томаса Баха, що набуває чинності в червні цього року. Про це йдеться на сайті комітету, пише УНН.

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв відставку чинного президента організації Томаса Баха, вона набере чинності 23 червня - у день, коли повноваження буде передано наступному президенту організації.

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) сьогодні погодилася прийняти відставку президента МОК Томаса Баха з посади члена МОК, яка набере чинності після 23 червня 2025 року, - йдеться в повідомленні на сайті МОК у середу.

Нового президента МОК буде обрано 20 березня в Греції.

У серпні 2024 року Бах вже повідомляв про своє рішення не переобиратися на новий термін.

Участь у виборах голови МОК візьмуть сім кандидатів.

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Баха обрали у 2013 році і він став девʼятим президентом МОК, а у 2021 році був переобраний на наступний термін.

До цього чоловік був професійним фехтувальником у складі збірної Німеччини, де виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі. Також був обраний президентом-засновником Німецької олімпійської спортивної конфедерації у 2006 році.

В МОК німець почав карʼєру ще у 1991 році, він був обраний членом комітету, а вже у 1996 році став членом виконавчої ради. Віцепрезидентом комітету Томас був понад 10 років, також очолював кілька комісій.

Під час свого перебування на посаді Баху приписують те, що він підкреслив важливість сталого розвитку в заявках на проведення літніх і зимових ігор у своїй "Олімпійській програмі 2020". Він користується широкою підтримкою світових федерацій, які отримують користь від фінансування МОК і залежать від нього. При Баху МОК пишався тим, що інвестував 90% своїх доходів назад у спорт.

Він також зіткнулися з критикою, особливо на Заході, за залицяння до авторитарних правителів і диктаторів, серед яких президент росії володимир путін на Зимових іграх у Сочі в 2014 році, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у 2018 році та китайський лідер Сі Цзіньпін.

Його також звинувачували в тому, що він закривав очі на спонсорований державою російський допінг, і критикували за його очевидне небажання заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у Парижі 2024 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну .

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