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Томас Бах подал в отставку с должности члена МОК

Томас Бах подал в отставку с должности члена МОК

Киев  •  УНН

 • 1468 просмотра

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Президент МОК Томас Бах подал в отставку с должности члена организации, которая вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента выберут 20 марта в Греции среди семи кандидатов.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял отставку президента МОК Томаса Баха, которая вступает в силу в июне этого года. Об этом говорится на сайте комитета, пишет УНН.

Детали

Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставку действующего президента организации Томаса Баха, она вступит в силу 23 июня - в день, когда полномочия будут переданы следующему президенту организации.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) сегодня согласился принять отставку президента МОК Томаса Баха с должности члена МОК, которая вступит в силу после 23 июня 2025 года,

- говорится в сообщении на сайте МОК в среду.

Новый президент МОК будет избран 20 марта в Греции.

В августе 2024 года Бах уже сообщал о своем решении не переизбираться на новый срок.

Участие в выборах главы МОК примут семь кандидатов.

Справочно

Баха избрали в 2013 году и он стал девятым президентом МОК, а в 2021 году был переизбран на следующий срок.

До этого мужчина был профессиональным фехтовальщиком в составе сборной Германии, где выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Также был избран президентом-основателем Немецкой олимпийской спортивной конфедерации в 2006 году.

В МОК немец начал карьеру еще в 1991 году, он был избран членом комитета, а уже в 1996 году стал членом исполнительного совета. Вице-президентом комитета Томас был более 10 лет, также возглавлял несколько комиссий.

Во время своего пребывания в должности Баху приписывают то, что он подчеркнул важность устойчивого развития в заявках на проведение летних и зимних игр в своей "Олимпийской программе 2020". Он пользуется широкой поддержкой мировых федераций, которые получают пользу от финансирования МОК и зависят от него. При Бахе МОК гордился тем, что инвестировал 90% своих доходов обратно в спорт.

Он также столкнулись с критикой, особенно на Западе, за ухаживания за авторитарными правителями и диктаторами, среди которых президент России Владимир Путин на Зимних играх в Сочи в 2014 году, северокорейский диктатор Ким Чен Ын в 2018 году и китайский лидер Си Цзиньпин.

Его также обвиняли в том, что он закрывал глаза на спонсируемый государством российский допинг, и критиковали за его очевидное нежелание запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Париже 2024 года после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Международная федерация шахмат ослабила санкции против россиян и белорусов24.01.25, 15:21 • 26837 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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