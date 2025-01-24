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Международная федерация шахмат ослабила санкции против россиян и белорусов

Киев  •  УНН

 • 1309 просмотра

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Международная федерация шахмат разрешила «нейтральным» спортсменам из рф и беларуси участвовать в командных соревнованиях. Решение принято после консультаций с МОК, но запрет на использование национальных флагов остается.

Международная шахматная федерация решила ослабить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, которые имеют ограниченные возможности. Об этом говорится на сайте ФИДЕ, пишет УНН.

Детали

Так, к командным соревнованиям допущены команды, состоящие из "нейтральных" спортсменов. Впрочем, ограничения сохраняются на использование национальных флагов.

Это решение отражает приверженность ФИДЕ балансу между инклюзивностью и ответственностью. Мы тщательно все обсудили с МОК, прежде чем принять это решение. Наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и спортивную составляющую,

- говорится в сообщении.

Напомним

В сентябре прошлого года Украина обратилась в МОК с просьбой не допускать участия российских и белорусских шахматистов в мероприятиях ФИДЕ, даже детей до 12 лет. Отмечалась недопустимость пересмотра ограничений из-за продолжающейся военной агрессии.

Украина призывает и в дальнейшем не допускать гимнастов из рф и белоруссии к международным соревнованиям23.01.25, 20:04 • 28501 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
ukrainaУкраина

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