Международная федерация шахмат ослабила санкции против россиян и белорусов
Киев • УНН
Международная федерация шахмат разрешила «нейтральным» спортсменам из рф и беларуси участвовать в командных соревнованиях. Решение принято после консультаций с МОК, но запрет на использование национальных флагов остается.
Международная шахматная федерация решила ослабить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, которые имеют ограниченные возможности. Об этом говорится на сайте ФИДЕ, пишет УНН.
Детали
Так, к командным соревнованиям допущены команды, состоящие из "нейтральных" спортсменов. Впрочем, ограничения сохраняются на использование национальных флагов.
Это решение отражает приверженность ФИДЕ балансу между инклюзивностью и ответственностью. Мы тщательно все обсудили с МОК, прежде чем принять это решение. Наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и спортивную составляющую,
Напомним
В сентябре прошлого года Украина обратилась в МОК с просьбой не допускать участия российских и белорусских шахматистов в мероприятиях ФИДЕ, даже детей до 12 лет. Отмечалась недопустимость пересмотра ограничений из-за продолжающейся военной агрессии.
Украина призывает и в дальнейшем не допускать гимнастов из рф и белоруссии к международным соревнованиям23.01.25, 20:04 • 28501 просмотр