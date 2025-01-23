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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призывает и в дальнейшем не допускать гимнастов из рф и белоруссии к международным соревнованиям

Киев  •  УНН

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Министр спорта, президент НОК и глава федерации гимнастики требуют не допускать россиян к соревнованиям. Спортсмены-агрессоры открыто поддерживают войну и принимают в ней участие.

Украинские спортивные лидеры обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG) с призывом сохранить санкции против российских и белорусских атлетов. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный, президент НОК Вадим Гутцайт и руководительница Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина заявили, что спортсмены из рф и беларуси не могут участвовать в международных соревнованиях, даже под нейтральным статусом, пока россия продолжает войну против Украины при поддержке белорусского режима.

Украина вновь подтверждает свою неизменную позицию в связи с продолжающейся широкомасштабной военной агрессией российской федерации, которую поддерживает беларусь, против нашей страны. Мы твердо убеждены, что представители стран-агрессоров должны быть исключены из участия в любых международных спортивных мероприятиях, независимо от их статуса 

- говорится в письме.

Там отмечается, что многие российские спортсмены, которые получили статус нейтральных, открыто поддерживают агрессию или участвовали в пропагандистских мероприятиях. Среди них Лала Крамаренко, Даниэл Маринов, Виктория Листунова, Никита Нагорный и другие.

Например, в сентябре 2022 года, после объявления мобилизации в россии, давид белявский, чемпион Европейских игр 2019 года, трехкратный олимпийский медалист и четырехкратный чемпион мира, заявил в интервью российскому пропагандистскому ресурсу, что готов оставить гимнастику и идти воевать против Украины, если получит повестку. А Максим Ходыкин, представитель сборной россии по спортивной гимнастике, взял в руки оружие и пошел убивать украинцев. За свои преступления на территории Украины гимнаст был награжден медалью министерства обороны россии "Участник специальной военной операции".

Украина требует, чтобы спортсмены, связанные с военными структурами или те, кто поддерживает войну, оставались отстраненными от международного спорта.

Напомним

Олимпийский чемпион Стурла Гольм Легрейд собирает средства для Украины, а IBU не допускает спортсменов рф и рб как "нейтральных". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаспорт
ukrainaУкраина

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