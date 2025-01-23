Україна закликає й надалі не допускати гімнастів з рф та білорусі до міжнародних змагань

Українські спортивні лідери звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) із закликом зберегти санкції проти російських і білоруських атлетів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

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Міністр молоді та спорту Матвій Бідний, президент НОК Вадим Гутцайт та очільниця Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна заявили, що спортсмени з рф і білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, навіть під нейтральним статусом, доки росія продовжує війну проти України за підтримки білоруського режиму.

Україна знову підтверджує свою незмінну позицію у зв’язку з триваючою широкомасштабною військовою агресією російської федерації, яку підтримує білорусь, проти нашої країни. Ми твердо переконані, що представники країн-агресорів мають бути виключені з участі в будь-яких міжнародних спортивних заходах, незалежно від їхнього статусу - йдеться у листі.

Там наголошується, що багато російських спортсменів, які отримали статус нейтральних, відкрито підтримують агресію або брали участь у пропагандистських заходах. Серед них Лала Крамаренко, Даніел Марінов, Вікторія Листунова, Нікіта Нагорний та інші.

Наприклад, у вересні 2022 року, після оголошення мобілізації в росії, давид бєлявський, чемпіон Європейських ігор 2019 року, триразовий олімпійський медаліст і чотириразовий чемпіон світу, заявив в інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу, що готовий залишити гімнастику і йти воювати проти України, якщо отримає повістку. А максим ходикін, представник збірної росії зі спортивної гімнастики, взяв до рук зброю і пішов вбивати українців. За свої злочини на території України гімнаст був нагороджений медаллю міністерства оборони росії "Учасник спеціальної військової операції".

Україна вимагає, щоб спортсмени, пов’язані з військовими структурами чи ті, хто підтримує війну, залишалися відстороненими від міжнародного спорту.

Нагадаємо

Олімпійський чемпіон Стурла Гольм Легрейд збирає кошти для України, а IBU не допускає спортсменів рф та рб як "нейтральних".