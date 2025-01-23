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Україна закликає й надалі не допускати гімнастів з рф та білорусі до міжнародних змагань

Україна закликає й надалі не допускати гімнастів з рф та білорусі до міжнародних змагань

Київ • УНН

 • 37609 перегляди

Міністр спорту, президент НОК та голова федерації гімнастики вимагають не допускати росіян до змагань. Спортсмени-агресори відкрито підтримують війну та беруть у ній участь.

Українські спортивні лідери звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) із закликом зберегти санкції проти російських і білоруських атлетів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний, президент НОК Вадим Гутцайт та очільниця Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна заявили, що спортсмени з рф і білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, навіть під нейтральним статусом, доки росія продовжує війну проти України за підтримки білоруського режиму.

Україна знову підтверджує свою незмінну позицію у зв’язку з триваючою широкомасштабною військовою агресією російської федерації, яку підтримує білорусь, проти нашої країни. Ми твердо переконані, що представники країн-агресорів мають бути виключені з участі в будь-яких міжнародних спортивних заходах, незалежно від їхнього статусу 

- йдеться у листі.

Там наголошується, що багато російських спортсменів, які отримали статус нейтральних, відкрито підтримують агресію або брали участь у пропагандистських заходах. Серед них Лала Крамаренко, Даніел Марінов, Вікторія Листунова, Нікіта Нагорний та інші.

Наприклад, у вересні 2022 року, після оголошення мобілізації в росії, давид бєлявський, чемпіон Європейських ігор 2019 року, триразовий олімпійський медаліст і чотириразовий чемпіон світу, заявив в інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу, що готовий залишити гімнастику і йти воювати проти України, якщо отримає повістку. А максим ходикін, представник збірної росії зі спортивної гімнастики, взяв до рук зброю і пішов вбивати українців. За свої злочини на території України гімнаст був нагороджений медаллю міністерства оборони росії "Учасник спеціальної військової операції".

Україна вимагає, щоб спортсмени, пов’язані з військовими структурами чи ті, хто підтримує війну, залишалися відстороненими від міжнародного спорту.

Нагадаємо

Олімпійський чемпіон Стурла Гольм Легрейд збирає кошти для України, а IBU не допускає спортсменів рф та рб як "нейтральних". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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