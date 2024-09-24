Україна закликала МОК не допускати участі російських та білоруських шахматистів у заходах ФІДЕ
Київ • УНН
Україна звернулася до МОК з проханням не допускати участі російських та білоруських шахістів у заходах ФІДЕ, навіть дітей до 12 років. Наголошується на неприпустимості перегляду обмежень через триваючу військову агресію.
Україна звертається до МОК з проханням не допускати участі російських та білоруських шахматистів у заходах ФІДЕ, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
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Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України звернулися до МОК стосовно ухваленого рішення про проведення консультацій щодо можливого перегляду обмежень для шахових федерацій росії та білорусі про допущення дітей до 12 років брати участь у заходах ФІДЕ.
У листі зазначена непохитна точка зору нашої держави, яка вже третій рік потерпає від військової агресії з боку цих двох країн.
"Поточні обставини не надають жодних підстав для перегляду обмежень, пов’язаних з шаховими федераціями росії та білорусі, навіть для дітей до 12-ти років. З початку повномасштабної військової агресії росії було вбито 575 українських дітей, ще 1609 дітей отримали поранення внаслідок дій російської армії. Українські діти щодня перебувають під обстрілами російських ракет і дронів. Вони позбавлені можливості жити нормальним життям, не кажучи вже про участь у спортивних змаганнях", – йдеться у листі.
Україна наполягає на тому, що національні збірні росії та білорусі не мають права брати участь у міжнародних змаганнях під егідою ФІДЕ та представляти свої країни. Адже ми всі розуміємо, що вся російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики росії та білорусі, додали у відомстві.