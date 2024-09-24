Украина призвала МОК не допускать участия российских и белорусских шахматистов в мероприятиях ФИДЕ

Украина обращается к МОК с просьбой не допускать участия российских и белорусских шахматистов в мероприятиях ФИДЕ, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Детали

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация шахмат Украины обратились в МОК относительно принятого решения о проведении консультаций относительно возможного пересмотра ограничений для шахматных федераций россии и беларуси о допущении детей до 12 лет участвовать в мероприятиях ФИДЕ.

В письме указана непоколебимая точка зрения нашего государства, которое уже третий год страдает от военной агрессии со стороны этих двух стран.

"Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Беларуси, даже для детей до 12-ти лет. С начала полномасштабной военной агрессии России было убито 575 украинских детей, еще 1609 детей получили ранения в результате действий российской армии. Украинские дети ежедневно находятся под обстрелами российских ракет и дронов. Они лишены возможности жить нормальной жизнью, не говоря уже об участии в спортивных соревнованиях", - говорится в письме.

Украина настаивает на том, что национальные сборные россии и беларуси не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ и представлять свои страны. Ведь мы все понимаем, что все российское и белорусское спортивное сообщество является инструментом государственной политики россии и беларуси, добавили в ведомстве.