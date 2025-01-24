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Міжнародна федерація шахів послабила санкції проти росіян і білорусів

Міжнародна федерація шахів послабила санкції проти росіян і білорусів

Київ • УНН

 • 26939 перегляди

Міжнародна федерація шахів дозволила "нейтральним" спортсменам з рф та білорусі брати участь у командних змаганнях. Рішення прийнято після консультацій з МОК, але заборона на використання національних прапорів залишається.

Міжнародна шахова федерація вирішила послабити санкції стосовно російських та білоруських спортсменів, які мають обмежені можливості. Про це йдеться на сайті ФІДЕ, пише УНН.

Деталі

Так, до командних змагань допущено команди, які складаються з "нейтральних" спортсменів. Втім, обмеження зберігаються на використання національних прапорів.

Це рішення віддзеркалює відданість ФІДЕ балансу між інклюзивністю та відповідальністю. Ми ретельно все обговорили із МОК, перш ніж ухвалити це рішення. Наш підхід враховує як гуманітарні міркування, так і спортивну складову,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У вересні минулого року Україна звернулася до МОК з проханням не допускати участі російських та білоруських шахістів у заходах ФІДЕ, навіть дітей до 12 років. Наголошувалося на неприпустимості перегляду обмежень через триваючу військову агресію.

Україна закликає й надалі не допускати гімнастів з рф та білорусі до міжнародних змагань23.01.25, 20:04 • 37609 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт
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