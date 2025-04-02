Украина раскритиковала намерения МОК по возвращению россиян на Олимпиаду

Правительство Украины раскритиковало слова новой президентки Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которые открывают двери для возвращения россии на Игры. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде под своим флагом.

Но будущая президентка МОК Кирсти Ковентри, которая сменит Томаса Баха в июне, заявила в марте, что она против запрета каким-либо странам участвовать в Играх и постарается начать "дискуссию" о том, чтобы позволить россии вернуться к Олимпийским играм до 2026 года - говорится в статье.

Авторы отмечают, что это вызвало резкую реакцию со стороны Киева, который хочет, чтобы россия была исключена из Олимпийских игр и других международных спортивных событий, поскольку разрушительное вторжение москвы продолжается.

Мы будем призывать международное сообщество отвергать любые попытки нормализовать присутствие граждан россии и Беларуси в спорте, пока продолжается война против Украины. В российской федерации спорт является частью государственной политики, он не имеет автономии, а спортсмены и чиновники являются частью государственной пропагандистской машины - сказал первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Юрий Музыка.

Бокс включен в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе: детали решения МОК

Согласно действующим правилам, российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом. Некоторые международные спортивные федерации, например, хоккея и легкой атлетики, вообще не допускают россиян к участию в турнирах и квалификационных раундах, то есть они не могут попасть на Игры.

Те, кто "активно поддерживает" войну россии или работает на ее военных, не могут участвовать в Олимпиаде (хотя на практике этот запрет не всегда соблюдается). В прошлом году на летних Олимпийских играх в Париже участвовали всего 15 россиян, по сравнению с более чем 300 в Токио в 2021 году - отмечает издание.

Авторы напоминают, что москва назвала ограничения несправедливыми и дискриминационными. При этом Ковентри заявила, что запрещать одни страны, находящиеся в конфликте, а не другие – непоследовательно, и что важно, чтобы "все спортсмены" были "представлены" на Олимпиаде. В то же время сторонники запрета утверждают, что россия стремится использовать возвращение своих спортсменов на крупные соревнования как тактику мягкой силы, чтобы нарушить свою дипломатическую изоляцию и восстановить свой глобальный имидж.

россия политизирует спорт, презирает олимпийские ценности и принципы "честной игры" и использует спорт для оправдания своей жестокой войны против Украины – сказал Музыка.

Тем временем в кремле радостно отреагировали на новость об избрании бывшей пловчихе Зимбабве Ковентри в прошлом месяце. президент Глава олимпийского комитета рф и министр спорта михаил дегтярев поздравил ее в посте в Telegram.

"Мы ожидаем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение усилится, ... и россия вернется на олимпийский пьедестал", - написал он.

Напомним

В марте Кирсти Ковентри была избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета. 41-летняя зимбабвийка займет должность после передачи полномочий Томасом Бахом 23 июня.

Президент Международного олимпийского комитета рассказал, как его стали называть нацистом в россии