Українську стрибунку Бех-Романчук відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний результат допінг-тесту. Про це йдеться на сайті незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU), пише УНН.

Деталі

Санкції стосовно українки пов’язані з тим, що в її організмі під час допінг-тесту знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 та 2.2.

Термін відсторонення Бех-Романчук не зазначений. Зазвичай дискваліфікації за тестостерон — 4 роки. Якщо атлет зможе довести, що вживання було ненавмисним або спричинене "специфічними умовами", то термін може бути скорочено до 2 років або менше.

Зазначається, що Бех-Романчук мала повернутися до змагань уперше після Олімпіади-2024 на етапі Діамантової ліги в Досі, але її ім'я уже не в списку учасниць. Останній старт Бех-Романчук відбувся на минулого року в Парижі.

Довідково

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук – учасниця Олімпіад у 2016, 2020 та 2024 році. Вона ставала чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023-му вигравала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики. Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році "бронза" у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.

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