Магучіх виграла турнір What Gravity Challenge з найкращим результатом сезону
Київ • УНН
Ярослава Магучіх перемогла на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Досі, встановивши рекорд сезону – 2.02 м. Юлія Левченко здобула бронзу з результатом 1.94 м.
Ярослава Магучіх виграла міжнародний турнір зі стрибків у висоту What Gravity Challenge з новим найкращим результатом сезону у світі, Юлія Левченко - третя. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
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Зазначається, що турнір серії World Athletics Continental Tour - Silver у Досі (Катар) вперше провели рік тому. Тоді змагалися лише чоловіки, цього року дебютувала жіноча програма за участі десяти стрибунок у висоту, серед яких дві українки - Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 2.00 м і вже у статусі переможниці вирішила підняти планку на 2.02 м і, взявши її з першої спроби, встановила новий рекорд сезону у світі
Срібло здобула австралійка Елеанор Паттерсон (1.96 м), Юлія Левченко стала бронзовою призеркою зі своїм найкращим результатом сезону (1.94 м).
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