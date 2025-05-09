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Магучіх виграла турнір What Gravity Challenge з найкращим результатом сезону

Київ • УНН

 • 4506 перегляди

Ярослава Магучіх перемогла на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Досі, встановивши рекорд сезону – 2.02 м. Юлія Левченко здобула бронзу з результатом 1.94 м.

Магучіх виграла турнір What Gravity Challenge з найкращим результатом сезону

Ярослава Магучіх виграла міжнародний турнір зі стрибків у висоту What Gravity Challenge з новим найкращим результатом сезону у світі, Юлія Левченко - третя. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що турнір серії World Athletics Continental Tour - Silver у Досі (Катар) вперше провели рік тому. Тоді змагалися лише чоловіки, цього року дебютувала жіноча програма за участі десяти стрибунок у висоту, серед яких дві українки - Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 2.00 м і вже у статусі переможниці вирішила підняти планку на 2.02 м і, взявши її з першої спроби, встановила новий рекорд сезону у світі

- йдеться у повідомленні.

Срібло здобула австралійка Елеанор Паттерсон (1.96 м), Юлія Левченко стала бронзовою призеркою зі своїм найкращим результатом сезону (1.94 м).

Український гімнаст Пантелей Колодій буде виступати за США з 2026 року09.05.25, 16:26 • 5688 переглядiв

Ольга Розгон

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