Магучіх виграла турнір What Gravity Challenge з найкращим результатом сезону

Ярослава Магучіх виграла міжнародний турнір зі стрибків у висоту What Gravity Challenge з новим найкращим результатом сезону у світі, Юлія Левченко - третя. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Зазначається, що турнір серії World Athletics Continental Tour - Silver у Досі (Катар) вперше провели рік тому. Тоді змагалися лише чоловіки, цього року дебютувала жіноча програма за участі десяти стрибунок у висоту, серед яких дві українки - Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 2.00 м і вже у статусі переможниці вирішила підняти планку на 2.02 м і, взявши її з першої спроби, встановила новий рекорд сезону у світі