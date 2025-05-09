Магучих выиграла турнир What Gravity Challenge с лучшим результатом сезона
Киев • УНН
Ярослава Магучих победила на международном турнире по прыжкам в высоту в Дохе, установив рекорд сезона – 2.02 м. Юлия Левченко завоевала бронзу с результатом 1.94 м.
Ярослава Магучих выиграла международный турнир по прыжкам в высоту What Gravity Challenge с новым лучшим результатом сезона в мире, Юлия Левченко - третья. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что турнир серии World Athletics Continental Tour - Silver в Дохе (Катар) впервые провели год назад. Тогда соревновались только мужчины, в этом году дебютировала женская программа с участием десяти прыгуний в высоту, среди которых две украинки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Ярослава Магучих выиграла соревнования с результатом 2.00 м и уже в статусе победительницы решила поднять планку на 2.02 м и, взяв ее с первой попытки, установила новый рекорд сезона в мире
Серебро завоевала австралийка Элеанор Паттерсон (1.96 м), Юлия Левченко стала бронзовым призером со своим лучшим результатом сезона (1.94 м).
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