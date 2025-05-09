Украинский гимнаст Пантелей Колодий будет выступать за США с 2026 года

Украинский гимнаст Пантелей Колодий сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать под флагом Соединенных Штатов. Разрешение утвердил Исполком Международной федерации гимнастики (FIG), о чем сообщил официальный сайт организации, пишет УНН со ссылкой на официальную страницу FIG.

Детали

Официально смена гражданства 23-летнего украинского спортсмена вступит в силу через год. Следовательно, Колодий сможет выступать за США с 8 мая 2026 года.

Пантелей Колодий представлял сборную Украины на чемпионатах Европы и мира, Универсиаде, а также Кубках мирового вызова.

Еще в январе стало известно, что Колодий может выступить в отборочном турнире на чемпионат США от университета Стэнфорд, в котором могут участвовать только американцы. Впрочем, украинец так и не принял участие в этих соревнованиях.

Для Украины это уже второй случай в мужской спортивной гимнастике в течение небольшого промежутка времени. Первым стал серебряный призер летней Олимпиады-2024 Илья Ковтун, который теперь будет представлять Хорватию.

Дополнение

Украина призвала Международную федерацию гимнастики не допустить к соревнованиям россиянку мельникову, которая поддерживает войну и связана с партией путина. Ее действия нарушают рекомендации МОК относительно нейтрального статуса.