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Україна вимагає позбавити гімнастку Мельникову нейтрального статусу через підтримку війни

Київ • УНН

 • 3990 перегляди

Україна закликала Міжнародну федерацію гімнастики не допустити до змагань росіянку мельникову, яка підтримує війну та пов'язана з партією путіна. Її дії порушують рекомендації МОК щодо нейтрального статусу.

Україна вимагає позбавити гімнастку Мельникову нейтрального статусу через підтримку війни

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Українська федерація гімнастики закликали Міжнародну федерацію гімнастики недопустити до міжнародних змагань російську гімнастку ангеліну мельникову, яка, попри отриманий нейтральний статус, публічно підтримує війну росії проти України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України у Telegram.

Деталі

У своєму зверненні українська сторона наголосила незмінну позицію: представники країн-агресорів не мають брати участь у міжнародних спортивних подіях, навіть під нейтральним прапором.

Як відомо, гімнастка мельникова зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії єдина росія. Спортсменка подала свою заявку на 23-й виборчий округ (воронезька область), організовувала тренування для дітей російських військових та допомагала збирати кошти для родин окупанта, а також публікувала фото із символом "z", що є знаком підтримки війни.

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Відповідно ж до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, нейтрального статусу не можуть набувати спортсмени, які підтримують збройну агресію або пов’язані з армією та силовими структурами рф.

Україна закликає Міжнародну федерацію гімнастики ретельно перевірити надану інформацію та вжити заходів для недопущення участі мельникової у міжнародних змаганнях.

Доки триває війна, ініційована росією та підтримана Білоруссю, їхнім спортсменам не місце у світовому спортивному просторі

 — йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Україна звернулася до Міжнародної федерації лижного альпінізму з вимогою переглянути допуск росіянки варвари прохорової. За даними з відкритих джерел, спортсменка є військовослужбовицею рф, що суперечить рекомендаціям МОК.

Лілія Набока

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