Україна вимагає позбавити гімнастку Мельникову нейтрального статусу через підтримку війни
Київ • УНН
Україна закликала Міжнародну федерацію гімнастики не допустити до змагань росіянку мельникову, яка підтримує війну та пов'язана з партією путіна. Її дії порушують рекомендації МОК щодо нейтрального статусу.
Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Українська федерація гімнастики закликали Міжнародну федерацію гімнастики недопустити до міжнародних змагань російську гімнастку ангеліну мельникову, яка, попри отриманий нейтральний статус, публічно підтримує війну росії проти України.
Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України у Telegram.
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У своєму зверненні українська сторона наголосила незмінну позицію: представники країн-агресорів не мають брати участь у міжнародних спортивних подіях, навіть під нейтральним прапором.
Як відомо, гімнастка мельникова зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії єдина росія. Спортсменка подала свою заявку на 23-й виборчий округ (воронезька область), організовувала тренування для дітей російських військових та допомагала збирати кошти для родин окупанта, а також публікувала фото із символом "z", що є знаком підтримки війни.
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Відповідно ж до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, нейтрального статусу не можуть набувати спортсмени, які підтримують збройну агресію або пов’язані з армією та силовими структурами рф.
Україна закликає Міжнародну федерацію гімнастики ретельно перевірити надану інформацію та вжити заходів для недопущення участі мельникової у міжнародних змаганнях.
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