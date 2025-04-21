Україна вимагає від ISMF переглянути допуск росіянки-військовослужбовиці до міжнародних змагань

Україна закликала Міжнародну федерацію лижного альпінізму переглянути рішення щодо допуску представниці країни-агресорки до міжнародних змагань. Російська спортсменка, за даними з відкритих джерел, є військовослужбовицею збройних сил країни-агресора, передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту.

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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт та президентка Федерації альпінізму і скелелазіння України Ганна Ясинська підписали офіційний лист до президентки Міжнародної федерації лижного альпінізму (ISMF) Регули Меєр.

Українська сторона закликала міжнародну спортивну спільноту перевірити достовірність інформації щодо присвоєння нейтрального статусу спортсменці з рф Варварі Прохоровій. Російська спортсменка, за даними з відкритих джерел, є військовослужбовицею збройних сил країни-агресора.

Це прямо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, які виключають можливість участі в міжнародних змаганнях спортсменів, що є представниками збройних сил або силових структур рф і рб.

Крім того, "нейтральні" спортсмени з російськими або білоруськими паспортами мають утримуватися від будь-яких національних символів і підтримки війни проти України.

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"Наголошуємо, що вся російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики країн-агресорів, і усі спортсмени із російським та білоруським громадянством не можуть відповідати достатнім критеріям для набуття статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN). Це підриває основи міжнародного спортивного співтовариства та ставить під сумнів справедливість та неупередженість у спортивних змаганнях", - йдеться у листі.

Автори звернення наголосили, що позиція України залишається непохитною: доки російські війська з підтримкою уряду білорусі продовжують вести свою жорстоку війну проти українського народу, необхідно запровадити заборону на участь російських та білоруських спортсменів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі.

Нагадаємо

В уряді України засудили слова майбутньої очільниці МОК, Кірсті Ковентрі, яка виступила за повернення росіян на Олімпійські ігри. Україна закликає до недопущення росіян до міжнародних змагань.