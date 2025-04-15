Вадим Гутцайт

Україна звернулася до МОК через дозвіл російським та білоруським тенісистам змагатися разом на одному полі

Україна звернулася до МОК та ITF із закликом не дозволяти російським та білоруським тенісистам змагатися разом, посилаючись на правила нейтралітету МОК, які забороняють представництво цих країн на міжнародних спортивних заходах під час війни, що триває проти України.