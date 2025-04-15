Вадим Гутцайт

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24061 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149673 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132797 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135233 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131821 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132486 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195219 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77327 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164442 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Суспільство • 10 квітня, 10:29 • 7066 перегляди

Україна отримала 124 ліцензії для участі в Олімпійських іграх

Україна отримала 124 ліцензії і відправить 140 спортсменів для участі в майбутніх Олімпійських іграх, які представлятимуть країну майже в усіх видах спорту, окрім ігрових, а футбольна команда вперше в незалежній історії України пройде кваліфікацію.

Спорт • 9 липня, 09:19 • 14411 перегляди

Понад 500 спортивних об’єктів в Україні пошкоджено через агресію рф - Гутцайт

Понад 500 спортивних об'єктів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок російського вторгнення, деякі з них залишилися на окупованих територіях.

Війна • 9 липня, 08:49 • 28537 перегляди

Україна закликала МОК позбавити російських дзюдоїстів ліцензій на Олімпіаду: про кого мова

Представники української спортивної спільноти закликали Міжнародний олімпійський комітет відкликати ліцензії російських дзюдоїстів на Олімпійські ігри через їх підтримку війни на Україні, надавши конкретні імена і подробиці.

Спорт • 20 червня, 18:57 • 21753 перегляди

НОК України пропонує не пускати на Олімпіаду трьох росіянок і білоруску

Національний олімпійський комітет України пропонує відсторонити від участі в Олімпіаді в Парижі трьох російських борчинь і білоруського спортсмена за відкриту підтримку військових дій Росії проти України.

Війна • 12 червня, 20:17 • 14476 перегляди

Українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх

Українські спортсмени отримали 78 ліцензій і 99 спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року у Франції, причому очікується, що після завершення відбіркових змагань через місяць буде отримано ще більше ліцензій.

Спорт • 23 травня, 12:39 • 38501 перегляди

Україна оголосила, що візьме участь в Олімпіаді-2024

Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонструвавши свою волю та силу духу, незважаючи на виклики, пов'язані з російським вторгненням, включаючи втрату понад 450 спортсменів та руйнування спортивних об'єктів.

Війна • 20 травня, 18:33 • 24294 перегляди

Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024

Україна вимагає від МОК розслідування та дій після того, як російський гімн пролунав для "нейтрального" російського спортсмена на велогонці "Віченца Бьонде-2024", порушуючи рекомендації МОК.

Спорт • 1 травня, 23:16 • 22912 перегляди

Україна закликає не допустити прокремлівських дзюдоїстів рф до участі у чемпіонаті Європи-2024

Україна закликає не допустити російських дзюдоїстів, які підтримують військову агресію росії проти України, до участі у чемпіонаті Європи з дзюдо 2024.

Війна • 18 квітня, 16:25 • 21832 перегляди

Україна звернулася до МОК через дозвіл російським та білоруським тенісистам змагатися разом на одному полі

Україна звернулася до МОК та ITF із закликом не дозволяти російським та білоруським тенісистам змагатися разом, посилаючись на правила нейтралітету МОК, які забороняють представництво цих країн на міжнародних спортивних заходах під час війни, що триває проти України.

Спорт • 21 березня, 16:57 • 27215 перегляди

білоруську спортсменку, яка підтримує росію у війні, допустили до чемпіонату світу в Катарі - НОК висловив протест

білоруську плавчиню анастасію шкурдай, яка підтримує війну росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі, що є порушенням рекомендацій про нейтралітет спортсменів.

Спорт • 6 березня, 17:09 • 27954 перегляди

У Харкові обмалювали радянські постаменти поблизу будинку "Слово"

Невідомі обмалювали та облили червоною фарбою вісім радянських постаментів молодогвардійців у Харкові поблизу будинку "Слово".

Суспільство • 7 лютого, 13:50 • 27039 перегляди