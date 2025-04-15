Вадим Гутцайт

Федерація настільного тенісу України та Нацплатформа доброчесності спорту об'єднали зусилля для боротьби з договірними матчами. Favbet Foundation підтримав ініціативи для чесного спорту.
Україна отримала 124 ліцензії і відправить 140 спортсменів для участі в майбутніх Олімпійських іграх, які представлятимуть країну майже в усіх видах спорту, окрім ігрових, а футбольна команда вперше в незалежній історії України пройде кваліфікацію.
Понад 500 спортивних об'єктів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок російського вторгнення, деякі з них залишилися на окупованих територіях.
Представники української спортивної спільноти закликали Міжнародний олімпійський комітет відкликати ліцензії російських дзюдоїстів на Олімпійські ігри через їх підтримку війни на Україні, надавши конкретні імена і подробиці.
Національний олімпійський комітет України пропонує відсторонити від участі в Олімпіаді в Парижі трьох російських борчинь і білоруського спортсмена за відкриту підтримку військових дій Росії проти України.
Українські спортсмени отримали 78 ліцензій і 99 спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року у Франції, причому очікується, що після завершення відбіркових змагань через місяць буде отримано ще більше ліцензій.
Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонструвавши свою волю та силу духу, незважаючи на виклики, пов'язані з російським вторгненням, включаючи втрату понад 450 спортсменів та руйнування спортивних об'єктів.
Україна вимагає від МОК розслідування та дій після того, як російський гімн пролунав для "нейтрального" російського спортсмена на велогонці "Віченца Бьонде-2024", порушуючи рекомендації МОК.
Україна закликає не допустити російських дзюдоїстів, які підтримують військову агресію росії проти України, до участі у чемпіонаті Європи з дзюдо 2024.
Україна звернулася до МОК та ITF із закликом не дозволяти російським та білоруським тенісистам змагатися разом, посилаючись на правила нейтралітету МОК, які забороняють представництво цих країн на міжнародних спортивних заходах під час війни, що триває проти України.
білоруську плавчиню анастасію шкурдай, яка підтримує війну росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі, що є порушенням рекомендацій про нейтралітет спортсменів.
Невідомі обмалювали та облили червоною фарбою вісім радянських постаментів молодогвардійців у Харкові поблизу будинку "Слово".