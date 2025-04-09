Вадим Гутцайт

Украина получила 124 лицензии и отправит 140 спортсменов для участия в предстоящих Олимпийских играх, которые будут представлять страну почти во всех видах спорта, кроме игровых, а футбольная команда впервые в независимой истории Украины пройдет квалификацию.
Более 500 спортивных объектов в Украине были разрушены или повреждены в результате российского вторжения, некоторые из них остались на оккупированных территориях.
Представители украинского спортивного сообщества призвали Международный олимпийский комитет отозвать лицензии российских дзюдоистов на Олимпийские игры из-за их поддержки войны на Украине, предоставив конкретные имена и подробности.
Национальный олимпийский комитет Украины предлагает отстранить от участия в Олимпиаде в Париже трех российских борцов и белорусского спортсмена за открытую поддержку военных действий России против Украины.
Украинские спортсмены получили 78 лицензий и 99 спортсменов примут участие в Олимпийских играх 2024 года во Франции, причем ожидается, что после завершения отборочных соревнований через месяц будет получено еще больше лицензий.
Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, продемонстрировав свою волю и силу духа, несмотря на вызовы, связанные с российским вторжением, включая потерю более 450 спортсменов и разрушение спортивных объектов.
Украина требует от МОК расследования и действий после того, как российский гимн прозвучал для "нейтрального" российского спортсмена на велогонке "Виченца Бьонде-2024", нарушая рекомендации МОК.
Украина призывает не допустить российских дзюдоистов, которые поддерживают военную агрессию России против Украины, к участию в чемпионате Европы-2024.
Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.
белорусскую пловчиху Анастасию Шкурдай, которая поддерживает войну россии против Украины, допустили к чемпионату мира по водным видам спорта в Катаре, что является нарушением рекомендаций о нейтралитете спортсменов.
Неизвестные обрисовали и облили красной краской восемь советских постаментов молодогвардейцев в Харькове возле дома "Слово".