Вадим Гутцайт

Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле

Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.