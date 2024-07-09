Из-за российского вторжения более 500 спортивных объектов были потеряны или частично повреждены, а некоторые остались на оккупированных территориях. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Более 500 спортивных объектов мы потеряли, частично или полностью. Много спортивных объектов осталось на оккупированных территориях", - говорит Гутцайт.

По его словам, тренировки украинских спортсменов в условиях войны очень сложное и последние полгода они тренировались за рубежом.

Напомним

За два года с начала полномасштабного вторжения россии Украина уже восстановила 513 медучреждений, которые разрушили войска оккупантов.