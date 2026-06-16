Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочери

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Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан родила дочь и впервые показала ее на фото, пишет УНН.

Детали

35-летняя спортсменка назвала и имя малышки - Арианна.

"Мама и папа любят тебя больше всего", - подписали фото новоиспеченные родители Ольга Харлан и Луиджи Самеле.

С этим событием фехтовальщицу уже поздравили в НОК Украины.

"Олимпийская семья во главе с Вадимом Гутцайтом искренне поздравляет Ольгу Харлан с рождением доченьки! Самая титулованная украинская спортсменка по количеству наград на Олимпийских играх Ольга Харлан поделилась радостной новостью в своем Instagram - 14 июня она родила доченьку Арианну", - указали в НОК.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенка