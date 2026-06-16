Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочери
Киев • УНН
Ольга Харлан родила дочь Арианну 14 июня и показала первое фото. Спортсменку и её партнера Луиджи Самеле поздравили в НОК Украины.
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан родила дочь и впервые показала ее на фото, пишет УНН.
Детали
35-летняя спортсменка назвала и имя малышки - Арианна.
"Мама и папа любят тебя больше всего", - подписали фото новоиспеченные родители Ольга Харлан и Луиджи Самеле.
С этим событием фехтовальщицу уже поздравили в НОК Украины.
"Олимпийская семья во главе с Вадимом Гутцайтом искренне поздравляет Ольгу Харлан с рождением доченьки! Самая титулованная украинская спортсменка по количеству наград на Олимпийских играх Ольга Харлан поделилась радостной новостью в своем Instagram - 14 июня она родила доченьку Арианну", - указали в НОК.
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенка20.03.26, 19:17 • 62545 просмотров