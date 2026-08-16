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Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы-2026 по прыжкам в высоту

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Украинка Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы-2026 с результатом 1,97 м. Это её третья подряд победа на континентальном первенстве.

Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы-2026 по прыжкам в высоту

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы-2026. Об этом сообщает УНН.

Подробности

После уверенного выступления в квалификации 24-летняя спортсменка из Днепра в финале обеспечила себе победу с результатом 1,97 м.

Магучих начала соревнования с высоты 1,92 метра. К тому моменту в секторе оставались 11 из 15 участниц. Украинка без проблем преодолела планку, продемонстрировав значительный запас.

Основная борьба за золотую медаль развернулась на высоте 1,97 метра. Перед этой попыткой Магучих занимала второе место. Лидировала полька Мария Жодзик, а третьей шла представительница Черногории Мария Вукович. Однако украинка безупречно выполнила попытку и с первого раза взяла 1,97 м.

Добавим, что Магучих стала чемпионкой Европы в третий раз подряд.

Напомним

Накануне украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призёром Чемпионата Европы-2026 по лёгкой атлетике. В финале украинец завершил соревнования с результатом 2,30 м.

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