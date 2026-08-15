Дефицит бюджета России за семь месяцев вырос до 6,46 трлн рублей
Киев • УНН
По данным СВРУ, дефицит федерального бюджета России достиг 6,46 трлн рублей, а нефтегазовые доходы сократились на 17%. Власти готовят новое повышение налогов из-за исчерпания ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния.
Дефицит федерального бюджета россии за первые 7 месяцев 2026 года вырос до 6,46 трлн рублей, а только в июле увеличился еще на 724 млрд рублей. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
По данным украинской разведки, расходы российского бюджета за этот период выросли до 28,6 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы россии сократились на 17%, несмотря на ожидания кремля получить дополнительные экономические преимущества на фоне конфликта между США и Ираном.
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В СВРУ отметили, что ликвидные ресурсы Фонда национального благосостояния россии составляют лишь 3,69 трлн рублей.
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россия готовит новое повышение налогов
В разведке отметили, что из-за сокращения нефтяных доходов российские власти могут усилить налоговую нагрузку на население и бизнес.
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После повышения в прошлом году налога на прибыль до 25% российские власти готовят новое увеличение налогов. По данным украинской разведки, точный размер возможного повышения пока остается неизвестным.
В СВРУ отметили, что при нынешних темпах расходов Министерству финансов россии будет все сложнее поддерживать их на текущем уровне. Дальнейшее повышение налогов, по оценке украинской разведки, может привести к еще большему замедлению российской экономики.
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