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Дефицит бюджета России за семь месяцев вырос до 6,46 трлн рублей

Киев • УНН

 • 404 просмотра

По данным СВРУ, дефицит федерального бюджета России достиг 6,46 трлн рублей, а нефтегазовые доходы сократились на 17%. Власти готовят новое повышение налогов из-за исчерпания ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния.

Дефицит бюджета России за семь месяцев вырос до 6,46 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета россии за первые 7 месяцев 2026 года вырос до 6,46 трлн рублей, а только в июле увеличился еще на 724 млрд рублей. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

По данным украинской разведки, расходы российского бюджета за этот период выросли до 28,6 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы россии сократились на 17%, несмотря на ожидания кремля получить дополнительные экономические преимущества на фоне конфликта между США и Ираном.

Крупнейшие банки рф столкнулись со стремительным ростом проблемных кредитов — разведка06.08.26, 14:50 • 3165 просмотров

В СВРУ отметили, что ликвидные ресурсы Фонда национального благосостояния россии составляют лишь 3,69 трлн рублей.

В заначке Фонда национального благосостояния остались мизерные 3,69 трлн рублей ликвидных ресурсов — этого хватит разве что на пару месяцев активных закупок китайских мотоциклов для штурмовиков

— отметили в Службе внешней разведки Украины.

россия готовит новое повышение налогов

В разведке отметили, что из-за сокращения нефтяных доходов российские власти могут усилить налоговую нагрузку на население и бизнес.

Главная интрига осени — новый бюджет, куда зашивают очередную финансовую петлю

— заявили в СВРУ.

После повышения в прошлом году налога на прибыль до 25% российские власти готовят новое увеличение налогов. По данным украинской разведки, точный размер возможного повышения пока остается неизвестным.

В СВРУ отметили, что при нынешних темпах расходов Министерству финансов россии будет все сложнее поддерживать их на текущем уровне. Дальнейшее повышение налогов, по оценке украинской разведки, может привести к еще большему замедлению российской экономики.

Экономика россии продолжает слабеть, в июле просели добыча, внутренний спрос и инвестиции — СВРУ13.08.26, 14:13 • 4107 просмотров

Степан Гафтко

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Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
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Иран