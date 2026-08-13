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Экономика россии продолжает слабеть, в июле просели добыча, внутренний спрос и инвестиции — СВРУ

Киев • УНН

 • 616 просмотра

В июле 2026 года российская экономика ухудшилась: добыча нефти и газа упала на 9,3%, внутренний спрос вырос лишь на 1,5%, а инвестиции сократились на 2,1%. Спад зафиксирован в большинстве регионов.

Экономика россии продолжает слабеть, в июле просели добыча, внутренний спрос и инвестиции — СВРУ

В июле 2026 года российская экономика продемонстрировала дальнейшее ухудшение финансовой активности. Основной удар пришелся на добывающий сектор, производство нефтепродуктов и государственное управление. Но проблема уже не ограничивается экспортным сырьем — ослабевают внутренний спрос и инвестиции. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Наибольшее сокращение поступлений произошло в экспортноориентированных отраслях. В добыче нефти, газа и других полезных ископаемых они были на 9,3% ниже среднего уровня второго квартала. В августе давление усилят расчеты за июньский экспорт, когда мировые цены на нефть, металлы и минеральные удобрения снижались

— говорится в сообщении.

Одновременно теряет силу внутренний спрос. В торговле, финансовых услугах, страховании, недвижимости, телекоммуникациях и других секторах, ориентированных на внутренний рынок, поступления выросли лишь на 1,5% против 6,9% во втором квартале. Поддержку обеспечили финансовые услуги, страхование и недвижимость. Сельское хозяйство и телекоммуникации, напротив, сократили платежи.

Еще сильнее просели отрасли, зависящие от государственного финансирования. В июле их поступления упали на 15,4% после снижения на 12,6% во втором квартале. Наибольший спад пришелся на государственное управление

— подчеркнули в разведке.

Падает и инвестиционная активность. Платежи в строительстве, машиностроении, производстве оборудования и научных исследованиях сократились на 2,1%. Наибольшее падение зафиксировано в электронике, производстве машин и оборудования, транспортном машиностроении и специализированном строительстве.

Ослабевает и спрос внутри производственных цепочек. Поступления от промежуточного спроса — товаров и услуг, которые предприятия используют в собственном производстве, — уменьшились на 0,9%. Основной негативный вклад внесли сельское хозяйство и добыча нефти и газа.

Проблемы уже заметны в большинстве регионов. Без учета добычи и государственного управления спад зафиксирован в Северо-Западном округе на 1,5%, Южном — на 14,1%, Северо-Кавказском — на 4,9% и Сибирском — на 3,2%. При этом добывающий сектор сократился практически во всех федеральных округах. Сырьевая модель, которая годами обеспечивала российской экономике основной приток денег, начинает давать сбой по всей стране

— добавили в разведке.

Отзыв международных сертификатов создал проблемы для российских сайтов - разведка12.08.26, 13:56 • 3272 просмотра

Ольга Розгон

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