Экономика россии продолжает слабеть, в июле просели добыча, внутренний спрос и инвестиции — СВРУ
Киев • УНН
В июле 2026 года российская экономика ухудшилась: добыча нефти и газа упала на 9,3%, внутренний спрос вырос лишь на 1,5%, а инвестиции сократились на 2,1%. Спад зафиксирован в большинстве регионов.
В июле 2026 года российская экономика продемонстрировала дальнейшее ухудшение финансовой активности. Основной удар пришелся на добывающий сектор, производство нефтепродуктов и государственное управление. Но проблема уже не ограничивается экспортным сырьем — ослабевают внутренний спрос и инвестиции. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.
Наибольшее сокращение поступлений произошло в экспортноориентированных отраслях. В добыче нефти, газа и других полезных ископаемых они были на 9,3% ниже среднего уровня второго квартала. В августе давление усилят расчеты за июньский экспорт, когда мировые цены на нефть, металлы и минеральные удобрения снижались
Одновременно теряет силу внутренний спрос. В торговле, финансовых услугах, страховании, недвижимости, телекоммуникациях и других секторах, ориентированных на внутренний рынок, поступления выросли лишь на 1,5% против 6,9% во втором квартале. Поддержку обеспечили финансовые услуги, страхование и недвижимость. Сельское хозяйство и телекоммуникации, напротив, сократили платежи.
Еще сильнее просели отрасли, зависящие от государственного финансирования. В июле их поступления упали на 15,4% после снижения на 12,6% во втором квартале. Наибольший спад пришелся на государственное управление
Падает и инвестиционная активность. Платежи в строительстве, машиностроении, производстве оборудования и научных исследованиях сократились на 2,1%. Наибольшее падение зафиксировано в электронике, производстве машин и оборудования, транспортном машиностроении и специализированном строительстве.
Ослабевает и спрос внутри производственных цепочек. Поступления от промежуточного спроса — товаров и услуг, которые предприятия используют в собственном производстве, — уменьшились на 0,9%. Основной негативный вклад внесли сельское хозяйство и добыча нефти и газа.
Проблемы уже заметны в большинстве регионов. Без учета добычи и государственного управления спад зафиксирован в Северо-Западном округе на 1,5%, Южном — на 14,1%, Северо-Кавказском — на 4,9% и Сибирском — на 3,2%. При этом добывающий сектор сократился практически во всех федеральных округах. Сырьевая модель, которая годами обеспечивала российской экономике основной приток денег, начинает давать сбой по всей стране
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