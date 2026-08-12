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Отзыв международных сертификатов создал проблемы для российских сайтов - разведка

Киев • УНН

 • 370 просмотра

После отзыва сертификатов GlobalSign российские сайты государственных учреждений и банков испытывают проблемы с доступом. Бизнес вынужден тратить миллионы рублей на переход на собственные сертификаты.

Отзыв международных сертификатов создал проблемы для российских сайтов - разведка

Более 20 тысяч российских доменов остались без международного подтверждения безопасности после отзыва сертификатов GlobalSign. Из-за этого проблемы с доступом уже возникают у сайтов государственных учреждений и крупных банков, а российский бизнес вынужден тратить миллионы рублей на переход на собственные сертификаты. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Из-за массового аннулирования международных сертификатов безопасности GlobalSign российские веб-ресурсы выпадают из цивилизованного интернета. В настоящее время сайты государственных служб (федеральная налоговая служба) и ключевых банков просто отказываются открываться в нормальных мировых браузерах, предлагая пользователям либо рисковать данными, либо добровольно перейти в "цифровое ГУЛАГ-болото"

- говорится в сообщении.

Чтобы решить проблему, которую россияне сами себе и создали, минцифры рф продвигает "импортозамещённые" сертификаты. Сами кусочки кода формально бесплатны, но за переоборудование под них бизнес-инфраструктуры традиционно придётся заплатить. Перенастройка систем для крупных корпораций будет стоить от 10 до 50 миллионов рублей и займёт до полугода. Это потребует массовой замены программного обеспечения и обновления операционных систем, что станет очередным болезненным ударом по истощённым войной бюджету и IT-сектору.

Как отмечают в разведке, не имея возможности интегрировать свои сертификаты в мировые браузеры (Chrome, Firefox или Safari ожидаемо игнорируют разработки подсанкционного агрессора), кремлёвские чиновники настойчиво рекомендуют всем переходить на "яндекс браузер". Впрочем, эксперты даже в самой россии признают, что использование этого "браузера-костыля" вызывает зависания и проблемы с кешем, а о безопасности данных вообще речь не идёт.

Дошло до того, что без международного подтверждения безопасности остаются более 20 тысяч российских доменов, среди которых "газпромбанк", "алроса" и другие столпы путинского режима. Несмотря на то что 90% рынка рф всё ещё держится за иностранные сертификаты, зарубежные компании продолжают их отзывать. Это автоматически делает российские внутренние системы, мессенджеры, электронную почту и банковские API идеальными мишенями для хакерских атак.

Да, за весь этот "великий геополитический манёвр" и технический капитальный ремонт в итоге придётся платить исключительно российскому бизнесу. Пока кремлёвские чиновники отчитываются об "успешном импортозамещении", предприниматели вынуждены выковыривать из истощённых войной и санкциями бюджетов миллионы рублей просто для того, чтобы их внутренние сервисы банально не разваливались при клике

- добавили в разведке.

Крупнейшие банки рф столкнулись со стремительным ростом проблемных кредитов — разведка06.08.26, 14:50 • 3131 просмотр

Ольга Розгон

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