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Дефіцит бюджету росії за сім місяців зріс до 6,46 трлн рублів

Київ • УНН

 • 5150 перегляди

За даними СЗРУ, дефіцит федерального бюджету росії досяг 6,46 трлн рублів, а нафтогазові доходи скоротилися на 17%. Влада готує нове підвищення податків через вичерпання ліквідних ресурсів Фонду нацдобробуту.

Дефіцит бюджету росії за сім місяців зріс до 6,46 трлн рублів

Дефіцит федерального бюджету росії за перші 7 місяців 2026 року зріс до 6,46 трлн рублів, а лише у липні збільшився ще на 724 млрд рублів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За даними української розвідки, видатки російського бюджету за цей період зросли до 28,6 трлн рублів. Водночас нафтогазові доходи росії скоротилися на 17%, попри очікування кремля отримати додаткові економічні переваги на тлі конфлікту між США та Іраном.

Найбільші банки рф зіткнулися зі стрімким зростанням проблемних кредитів - розвідка06.08.26, 14:50 • 3190 переглядiв

У СЗРУ зазначили, що ліквідні ресурси Фонду національного добробуту росії становлять лише 3,69 трлн рублів.

У заначці Фонду національного добробуту лишилися мізерні 3,69 трлн рублів ліквідних ресурсів - цього вистачить хіба що на пару місяців активної закупівлі китайських мотоциклів для штурмовиків

- зазначили у Службі зовнішньої розвідки України.

росія готує нове підвищення податків

У розвідці зазначили, що через скорочення нафтових доходів російська влада може посилити податкове навантаження на населення та бізнес.

Головна інтрига осені - новий бюджет, куди зашивають черговий фінансовий зашморг

- заявили у СЗРУ.

Після підвищення минулого року податку на прибуток до 25% російська влада готує нове збільшення податків. За даними української розвідки, точний розмір можливого підвищення наразі залишається невідомим.

У СЗРУ зазначили, що за нинішніх темпів витрат Міністерству фінансів росії буде дедалі складніше підтримувати їх на поточному рівні. Подальше підвищення податків, за оцінкою української розвідки, може призвести до ще більшого уповільнення російської економіки.

Економіка росії продовжує слабшати, у липні просіли видобуток, внутрішній попит та інвестиції - СЗРУ13.08.26, 14:13 • 4303 перегляди

Степан Гафтко

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