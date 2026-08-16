Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 зі стрибків у висоту

$44.7051.55
ukenru
15 серпня, 16:37 • 29546 перегляди
Зеленський підписав указ про створення статусу національних святинь Українського народу
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 56507 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 12:05 • 40811 перегляди
Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога
15 серпня, 10:55 • 39876 перегляди
Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT
15 серпня, 10:00 • 36374 перегляди
У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у ПухівціPhoto
15 серпня, 09:31 • 48747 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення
15 серпня, 08:52 • 23756 перегляди
Зеленський підтвердив ураження за допомогою "Фламінго" підприємства "роскосмосу" і не тількиVideo
15 серпня, 07:20 • 45525 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна
14 серпня, 20:59 • 107707 перегляди
Війська рф вийшли з Дніпропетровської області - Комітет офіцерів росіїPhoto
14 серпня, 19:13 • 63382 перегляди
"З поверненням, полковнику!" - у Києві попрощалися з Євгеном КоновальцемVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.5м/с
57%
750мм
Популярнi новини
Польща провела найбільший військовий парад в історії, а влада закликала бути готовими до війниVideo15 серпня, 13:52 • 16874 перегляди
ГУР показало кадри знищення російських військових і техніки на Запорізькому напрямку бійцями РДКVideo15 серпня, 14:34 • 4016 перегляди
Трамп за допомогою ШІ показав себе у неіснуючій бальній залі Білого дому разом із Джорджем ВашингтономVideo15 серпня, 15:44 • 11208 перегляди
У Туреччині уламки безпілотника впали в сад на узбережжі Чорного моря, а мешканець знайшов частину ракетиVideo15 серпня, 16:50 • 15095 перегляди
У росії розкритикували можливу передачу Україні зброї з Туреччини - мзс рф звернувся до Вашингтона та Анкари 17:59 • 6014 перегляди
Публікації
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 56503 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 48745 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 45525 перегляди
Україна передасть іноземним музеям російські Т-72: що відомо про машину та скільки рф втратила даних танківPhoto14 серпня, 14:43 • 50374 перегляди
Як правильно заморозити ягоди на зиму: прості правила, щоб зберегти смак і форму надовгоPhoto14 серпня, 14:05 • 53975 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Іван Федоров
Піт Гегсет
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 33915 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 71418 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 67224 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 84278 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 78044 перегляди
Актуальне
AH-64 Apache
Техніка
The Guardian
ATACMS
Ракетний комплекс "Панцир"

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 зі стрибків у висоту

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Українка Ярослава Магучіх виграла золото чемпіонату Європи-2026 з результатом 1,97 м. Це її третя поспіль перемога на континентальній першості.

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 зі стрибків у висоту

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Після впевненого виступу у кваліфікації 24-річна спортсменка з Дніпра у фіналі забезпечила собі перемогу результатом 1,97 м.

Магучіх розпочала змагання з висоти 1,92 метра. На той момент у секторі залишалися 11 із 15 учасниць. Українка без проблем подолала планку, продемонструвавши значний запас.

Основна боротьба за золоту медаль розгорнулася на висоті 1,97 метра. Перед цією спробою Магучіх посідала друге місце. Лідеркою була полька Марія Жодзік, а третьою йшла представниця Чорногорії Марія Вукович. Втім, українка виконала бездоганну спробу та з першого разу взяла 1,97 м.

Додамо, що Магучіх стала чемпіонкою Європи втретє поспіль.

Нагадаємо

Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером Чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики. У фіналі українець завершив змагання з результатом 2.30 м.

Україна здобула вже три медалі на ЧЄ з легкої атлетики - Оляновська взяла "бронзу" з новим рекордом15.08.26, 13:31 • 3352 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Україна