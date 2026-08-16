Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 зі стрибків у висоту
Київ • УНН
Українка Ярослава Магучіх виграла золото чемпіонату Європи-2026 з результатом 1,97 м. Це її третя поспіль перемога на континентальній першості.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Після впевненого виступу у кваліфікації 24-річна спортсменка з Дніпра у фіналі забезпечила собі перемогу результатом 1,97 м.
Магучіх розпочала змагання з висоти 1,92 метра. На той момент у секторі залишалися 11 із 15 учасниць. Українка без проблем подолала планку, продемонструвавши значний запас.
Основна боротьба за золоту медаль розгорнулася на висоті 1,97 метра. Перед цією спробою Магучіх посідала друге місце. Лідеркою була полька Марія Жодзік, а третьою йшла представниця Чорногорії Марія Вукович. Втім, українка виконала бездоганну спробу та з першого разу взяла 1,97 м.
Додамо, що Магучіх стала чемпіонкою Європи втретє поспіль.
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Напередодні український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером Чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики. У фіналі українець завершив змагання з результатом 2.30 м.
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