Украина завоевала уже три медали на ЧЕ по лёгкой атлетике — Оляновская взяла «бронзу» с новым рекордом
Киев • УНН
Украинская скороходка Людмила Оляновская стала третьей на ЧЕ по лёгкой атлетике в Бирмингеме, установив национальный рекорд. Это третья медаль Украины на турнире.
Украинская скороходка Людмила Оляновская завоевала «бронзу» чемпионата Европы по лёгкой атлетике с новым национальным рекордом Украины. В общей сложности это уже третья медаль Украины на ЧЕ-2026. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передаёт УНН.
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«Скороходка Людмила Оляновская завоевала „бронзу“ чемпионата Европы по лёгкой атлетике. На проходящем в британском Бирмингеме континентальном первенстве по лёгкой атлетике украинка Людмила Оляновская стала третьей в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции, финишировав со временем 1:31.07 часа», — говорится в сообщении.
Этот результат стал новым национальным рекордом Украины. В борьбе за второе место Людмила уступила итальянке Александрине Михай (1:31.04 часа) всего три секунды. Победительницей на этой дистанции стала представительница Испании Мария Перес, завоевавшая «золото» с результатом 1:30.06 часа.
Для Оляновской это третья медаль чемпионатов Европы. Ранее украинка уже завоёвывала «серебро» и «бронзу» континентальных первенств в ходьбе на 20 км в 2014 и 2024 годах соответственно.
Для сборной Украины это третья медаль на чемпионате Европы-2026. Ранее серебряным призёром в прыжках в высоту стал Олег Дорощук, а бронзовую награду в метании молота завоевал Михаил Кохан.
Напомним
Фехтовальщицу Алину Полозюк и гребчиху Елизавету Вознюк признали лучшими спортсменками июля по версии Национального олимпийского комитета Украины (НОК).