В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"
Киев • УНН
Неизвестные обрисовали и облили красной краской восемь советских постаментов молодогвардейцев в Харькове возле дома "Слово".
В Харькове возле дома "Слово" неизвестные разрисовали и облили красной краской восемь бюстов молодогвардейцам. Об этом сообщил глава ОО "Деколонизация. Украина" Вадим Поздняков, передает УНН.
Детали
Демонтаж уже перезрел. Это вопрос нескольких коммунальщиков и двух часов работы. Здесь даже затрат не нужно
Он также обнародовал фото обрисованных бюстов: постаменты залиты красной краской, а ниже выведены надписи "Долой", "Миф" и прочее.
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Справочно
Дом "Слово", внесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В свое время там жили Владимир Сосюра, Николай Кулиш, Павел Тычина, Иван Багряный, Олесь Досвитний, Майк Йогансен, которых репрессировала советская власть.
Напомним
Харьковский городской совет решил переименовать улицу Пушкинскую на улицу Григория Сковороды после российских атак 23 января. Всего было изменено 65 топонимов, связанных с рф и ее союзниками.
В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"
Неизвестные обрисовали и облили красной краской восемь советских постаментов молодогвардейцев в Харькове возле дома "Слово".
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