В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

В Харькове возле дома "Слово" неизвестные разрисовали и облили красной краской восемь бюстов молодогвардейцам. Об этом сообщил глава ОО "Деколонизация. Украина" Вадим Поздняков, передает УНН.

Детали

Демонтаж уже перезрел. Это вопрос нескольких коммунальщиков и двух часов работы. Здесь даже затрат не нужно - говорится в заметке Позднякова.

Он также обнародовал фото обрисованных бюстов: постаменты залиты красной краской, а ниже выведены надписи "Долой", "Миф" и прочее.

В метро Харькова демонтировали барельефы Пушкина

Справочно

Дом "Слово", внесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В свое время там жили Владимир Сосюра, Николай Кулиш, Павел Тычина, Иван Багряный, Олесь Досвитний, Майк Йогансен, которых репрессировала советская власть.

Напомним

Харьковский городской совет решил переименовать улицу Пушкинскую на улицу Григория Сковороды после российских атак 23 января. Всего было изменено 65 топонимов, связанных с рф и ее союзниками.