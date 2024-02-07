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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 13:50  •  4851 просмотра

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Неизвестные обрисовали и облили красной краской восемь советских постаментов молодогвардейцев в Харькове возле дома "Слово".

В Харькове возле дома "Слово" неизвестные разрисовали и облили красной краской восемь бюстов молодогвардейцам. Об этом сообщил глава ОО "Деколонизация. Украина" Вадим Поздняков, передает УНН.

Детали 

Демонтаж уже перезрел. Это вопрос нескольких коммунальщиков и двух часов работы. Здесь даже затрат не нужно

- говорится в заметке Позднякова. 

Он также обнародовал фото обрисованных бюстов: постаменты залиты красной краской, а ниже выведены надписи "Долой", "Миф" и прочее. 

В метро Харькова демонтировали барельефы Пушкина13 январь 2024, 23:39 • 101954 просмотра

Справочно

Дом "Слово", внесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В свое время там жили Владимир Сосюра, Николай Кулиш, Павел Тычина, Иван Багряный, Олесь Досвитний, Майк Йогансен, которых репрессировала советская власть.

Напомним

Харьковский городской совет решил переименовать улицу Пушкинскую на улицу Григория Сковороды после российских атак 23 января. Всего было изменено 65 топонимов, связанных с рф и ее союзниками.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
vadym-huttsaitВадим Гутцайт
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In Kharkiv, Soviet pedestals near the Slovo House were vandalized
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В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"

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