У Харкові перейменували вулицю Пушкінську
Київ • УНН
Харківська міська рада вирішила перейменувати вулицю Пушкінську на вулицю Григорія Сковороди після російських атак 23 січня. Загалом було змінено 65 топонімів, пов'язаних з рф та її союзниками.
У Харкові перейменували вулицю Пушкінську на вулицю Григорія Сковороди. Про це відповідне рішення, ухвалене на сесії у п'ятницю, 26 січня, повідомили у Харківській міській раді, пише УНН.
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Пропозицію про перейменування вулиці Пушкінської внесли після жорстоких атак рф на Харків 23 січня.
Загалом рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.
Зокрема, і вулицю Пушкінську, яка відтепер називається вулиця Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніму є знаковим для міста.
"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Ігор Терехов.
Також за рішенням міськради вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську - на вул. Бахмутську, вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську, вул. Псковську - на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня - на майдан Іподрому.
Колишня вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською, вул. Дагестанська - вул. Синевирською, пров. Пермський - пров. Луцьким, вул. Пожарського - вул. Комунальників, вул. Смоленська - вул. Мукачівською, а пров. Ніколаєва - пров. Олешківським.
Вул. Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашовський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.
Ракетна атака рф на Харків 23 січня забрала життя вже 11 людей26.01.24, 09:18 • 47336 переглядiв