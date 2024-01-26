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Актуальне
У Харкові перейменували вулицю Пушкінську

У Харкові перейменували вулицю Пушкінську

Київ • УНН

 • 21741 перегляди

Харківська міська рада вирішила перейменувати вулицю Пушкінську на вулицю Григорія Сковороди після російських атак 23 січня. Загалом було змінено 65 топонімів, пов'язаних з рф та її союзниками.

У Харкові перейменували вулицю Пушкінську на вулицю Григорія Сковороди. Про це відповідне рішення, ухвалене на сесії у п'ятницю, 26 січня, повідомили у Харківській міській раді, пише УНН.

Деталі

Пропозицію про перейменування вулиці Пушкінської внесли після жорстоких атак рф на Харків 23 січня.

Загалом рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.

Зокрема, і вулицю Пушкінську, яка відтепер називається вулиця Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніму є знаковим для міста.

"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Ігор Терехов.

Також за рішенням міськради вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську - на вул. Бахмутську, вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську, вул. Псковську - на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня - на майдан Іподрому.

Колишня вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською, вул. Дагестанська - вул. Синевирською, пров. Пермський - пров. Луцьким, вул. Пожарського - вул. Комунальників, вул. Смоленська - вул. Мукачівською, а пров. Ніколаєва - пров. Олешківським.

Вул. Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашовський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Ракетна атака рф на Харків 23 січня забрала життя вже 11 людей26.01.24, 09:18 • 47336 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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