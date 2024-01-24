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Після жорстоких ударів рф: у Харкові вирішили перейменувати вулицю Пушкінську

Після жорстоких ударів рф: у Харкові вирішили перейменувати вулицю Пушкінську

Київ • УНН

 • 109743 перегляди

У відповідь на нещодавні жорстокі атаки рф мер Харкова Ігор Терехов пропонує перейменувати вулицю Пушкінську на честь Григорія Сковороди.

Після жорстоких атак рф у Харкові вирішили перейменувати вулицю Пушкіна і дати їй ім'я Григорія Сковороди. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди", - повідомив Терехов.

Проте, за його словами, "після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень".

"Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є. Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка - Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося", - резюмував Терехов.

Атака рф на Харків 23 січня серед наймасованіших: понад 15 ракет, понад 70 постраждалих і 10 загиблих людей - ОВА24.01.24, 16:32 • 23719 переглядiв

Антоніна Туманова

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