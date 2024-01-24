После жестоких ударов рф: в Харькове решили переименовать улицу Пушкинскую

После жестоких атак рф в Харькове решили переименовать улицу Пушкина и дать ей имя Григория Сковороды. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"До вчерашнего дня я не спешил с решением изменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин - это не о современной россии, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды", - сообщил Терехов.

Однако, по его словам, "после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений".

"Это боль, которую Харьков почувствовал острее всего за всю историю этой войны. И поэтому я считаю, что мы не можем оставить все, как есть. Я предлагаю дать улице имя нашего великого земляка - Григория Сковороды. Человека, чья философия жизни и свободы была в корне противоположной имперским амбициям. Он учил нас ценить жизнь и свободу каждого человека, и эти принципы являются лучшим ответом на вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - резюмировал Терехов.

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