Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  152778 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  142777 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  140821 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155426 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157087 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  141979 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169705 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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Новости по теме

Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА

Российская атака на Харьков 23 января привела к ранениям 70 человек и 10 смертям, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.

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Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА

Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой отменить односторонние запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

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Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции

Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль

Словакия заинтересована в развитии железнодорожных проектов с Украиной - Шмыгаль

Премьер-министр Словакии выразил заинтересованность в развитии железнодорожных проектов с Украиной, говорит Шмыгаль.

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Словакия заинтересована в развитии железнодорожных проектов с Украиной - Шмыгаль

В Одесской области задержали главу ОТГ прямо на заседании в областной администрации

Во время заседания группы "Прозрачность и подотчетность" в Одесской области задержали главу ОТГ.

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В Одесской области задержали главу ОТГ прямо на заседании в областной администрации

ЕС готовит большой пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф - FT

Европейский Союз планирует предоставить значительную финансовую поддержку Украине, включая 50 миллиардов евро в течение четырех лет и дополнительно 5 миллиардов евро ежегодно в виде военной помощи. Пакет помощи также предусматривает возврат средств из замороженных российских активов.

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ЕС готовит большой пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф - FT

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Как сообщила Елена Соседка, налоговики под давлением Гетманцева решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются.

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил свою поддержку членству Швеции в НАТО.

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Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО

Мокрый снег и дождь и до 8° мороза: прогноз погоды на завтра

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 25 января в Украине ожидается мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега, температура воздуха будет колебаться от -8°C до 7°C.

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Мокрый снег и дождь и до 8° мороза: прогноз погоды на завтра

Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами

Оккупированные территории в Запорожской области, в частности Мелитополь, Токмак и Бердянск, сталкиваются с коммунальным кризисом, а жителей призывают минимизировать использование электроприборов.

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Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами