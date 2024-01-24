Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА
Российская атака на Харьков 23 января привела к ранениям 70 человек и 10 смертям, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой отменить односторонние запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - Шмыгаль
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Словакия заинтересована в развитии железнодорожных проектов с Украиной - Шмыгаль
Премьер-министр Словакии выразил заинтересованность в развитии железнодорожных проектов с Украиной, говорит Шмыгаль.
В Одесской области задержали главу ОТГ прямо на заседании в областной администрации
Во время заседания группы "Прозрачность и подотчетность" в Одесской области задержали главу ОТГ.
ЕС готовит большой пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф - FT
Европейский Союз планирует предоставить значительную финансовую поддержку Украине, включая 50 миллиардов евро в течение четырех лет и дополнительно 5 миллиардов евро ежегодно в виде военной помощи. Пакет помощи также предусматривает возврат средств из замороженных российских активов.
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
Как сообщила Елена Соседка, налоговики под давлением Гетманцева решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются.
Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил свою поддержку членству Швеции в НАТО.
Мокрый снег и дождь и до 8° мороза: прогноз погоды на завтра
По прогнозам Украинского гидрометцентра, 25 января в Украине ожидается мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега, температура воздуха будет колебаться от -8°C до 7°C.
Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами
Оккупированные территории в Запорожской области, в частности Мелитополь, Токмак и Бердянск, сталкиваются с коммунальным кризисом, а жителей призывают минимизировать использование электроприборов.