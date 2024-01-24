Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА

Атака российских войск на Харьков 23 января была одной из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года, пострадали более 70 человек, 10 - погибли. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

23 января была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22, "Искандер". В результате ударов пострадали более 70 человек, 10 - погибли - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, спасательная операция на местах попаданий продолжается.

"Сейчас в больницах города - 25 человек, 2 женщины в тяжелом состоянии, 1 ребенок - в среднем состоянии", - сообщил председатель ОВА.

Синегубов сообщил, что в Харькове на 100% восстановили электроснабжение для более 10 тысяч абонентов и 900 юридических адресов. К теплоснабжению подключили 99% жилых домов - уже отапливаются 125 из 126 многоэтажек.

Количество жертв ракетной атаки рф на Харьков возросло до 10