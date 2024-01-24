Количество жертв ракетной атаки рф на Харьков возросло до 10

Количество жертв атаки российских войск на Харьков 23 января возросло до 10, в пятиэтажном доме деблокировали из-под завалов два тела, сообщили в Харьковской областной прокуратуре и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Спасатели деблокировали тела жителей дома: 57-летнего мужчины и 56-летней женщины. По состоянию на сейчас количество погибших увеличилось до 10 человек", - написал Синегубов в Telegram.

По данным прокуратуры, "спасатели полностью достали из-под завалов труп. Это женщина". "Вместе с этим деблокировано тело мужчины", - добавили в ведомстве.

И также подтвердили, что по состоянию на сейчас количество погибших увеличилось до 10 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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