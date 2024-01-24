Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

Вследствие третьего за минувшие сутки удара по Харькову уже известно о девяти пострадавших, из них один ребенок. Всего за прошедшие сутки армия рф обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины. Об этом в среду сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 22:00 враг обстрелял Киевский и Холодногорский районы Харькова. Предварительно - ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. В результате удара пострадали 9 человек, из них 1 ребенок - 4-летняя девочка, ей оказали помощь на месте. Госпитализированы 4 человека - 2 мужчины, 2 женщины. Состояние среднее - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.

Дополнение

Всего за прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Нестерное Чугуевского района; Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Авиационные удары враг нанес возле населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань Харьковского района; Гатище Чугуевского района.

Вчера около 22:30 оккупанты обстреляли с. Липцы Харьковского района.

"Повреждены здание пожарного поста, модульный пункт базирования экстренной помощи и автомобиль БСМП, газопровод. Пострадавших нет", - указал Синегубов.

Также около 09:00 враг нанес удар КАБом по с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждено здание кафе, магазин. Без пострадавших.

Кроме того, в 20:00 оккупанты обстреляли г. Купянск. Поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения