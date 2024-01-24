Враг ночью обстрелял Никополь и район, повреждены образовательное и медицинское учреждения

Никополь и другие населенные пункты Никопольщины обстреляны трижды за ночь российскими войсками из артиллерии, есть повреждения образовательного и медицинского учреждений, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в среду, пишет УНН.

Три артобстрела Никопольщины - со вчерашнего вечера. Оккупанты били по райцентру, Марганцу и громаде. Повреждены образовательное и медицинское учреждения - написал Лысак в Telegram.

По его словам, также побиты 4 пятиэтажки и 11 частных домов. Задеты 3 хозяйственные постройки, автомобиль, линии электропередачи и газопровод.

Люди не пострадали, отметил он.

российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией