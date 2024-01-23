российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

российские войска накануне вечером атаковали Никопольщину двумя дронами-камикадзе и дважды били из артиллерии. Под удар попали райцентр и Мировская громада. Повреждена автомойка. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Вчера вечером оккупанты направили два дрона-камикадзе на Никополь. Также вечером и ближе к ночи совершили два артиллерийских обстрела. Били по райцентру и Мировской громаде. Выпустили около полудесятка снарядов проинформировал Лукашук.

Предварительно без пострадавших. В других громадах области ночь прошла без обстрелов.

Дополнение

В области сейчас объявлена воздушная тревога. Лукашук призвал оставаться в безопасности до окончания воздушной тревоги.

Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП