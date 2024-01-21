Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП

российские военные сегодня десять раз ударили по Никопольщине Днепропетровской области, били из тяжелой артиллерии и атаковали "шахедами". Обошлось без пострадавших, однако в результате атак повреждены пятиэтажки, частные дома, газопровод и ЛЭП. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Трижды россияне били по ней из тяжелой артиллерии. Семь раз атаковали дронами-камикадзе. Поразили районный центр и Мировскую громаду - написал Лысак в Telegram.

По его словам, из-за обстрелов в самом Никополе повреждены 2 пятиэтажки и 6 частных домов. В одном из домов произошло возгорание. Огонь укротили чрезвычайники.

Изуродованы и предприятие и 3 хозяйственные постройки. Задело также газопровод и линию электропередач.

"Утешает одно - без жертв и пострадавших", - указал Лысак.

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