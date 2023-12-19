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В небе над Днепровским районом Силы обороны сбили ракету рф

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 13:45  •  19511 просмотра

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Вооруженные силы Украины сбили вражескую ракету над районом Днепровским районом, о чем сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Силы обороны сегодня, 19 декабря, сбили вражескую ракету над Днепровским районом Днепропетровщины.  Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

ПвК "Восток" сбили над Днепровским районом вражескую ракету

- написал Лысак в Telegram.

Ранее

В Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности для Днепропетровской и  Кировоградской областей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У небі над Дніпровським районом Сили оборони збили ракету рф
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В небе над Днепровским районом Силы обороны сбили ракету рф

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россияне сбросили с дрона взрывчатку вблизи магазина в Бериславе на Херсонщине: есть раненый

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Избил до потери сознания: в Одессе задержали мужчину, который устроил пьяную драку в ресторане

На Франковщине грузовик повис над мостом: в ловушке оказалась женщина

В Ивано-Франковской области после столкновения с легковым автомобилем на мосту остался висеть грузовик, в котором была заблокирована женщина. Спасатели благополучно вытащили ее, никто не пострадал.

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На Франковщине грузовик повис над мостом: в ловушке оказалась женщина

В Винницкой области восстановили электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС

В Винницкой области полностью восстановлено электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС, по состоянию на 14:00 все пострадавшие потребители были подключены к свету. Отключение не было связано с вражескими обстрелами.

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