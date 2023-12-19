В небе над Днепровским районом Силы обороны сбили ракету рф
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины сбили вражескую ракету над районом Днепровским районом, о чем сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Силы обороны сегодня, 19 декабря, сбили вражескую ракету над Днепровским районом Днепропетровщины. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
ПвК "Восток" сбили над Днепровским районом вражескую ракету
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В Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности для Днепропетровской и Кировоградской областей.
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В небе над Днепровским районом Силы обороны сбили ракету рф
Вооруженные силы Украины сбили вражескую ракету над районом Днепровским районом, о чем сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
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