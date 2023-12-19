В небе над Днепровским районом Силы обороны сбили ракету рф

В Винницкой области восстановили электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС

В Винницкой области полностью восстановлено электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС, по состоянию на 14:00 все пострадавшие потребители были подключены к свету. Отключение не было связано с вражескими обстрелами.