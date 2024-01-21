Ворог 10 разів атакував Нікопольщину за добу: пошкоджені п'ятиповерхівки, газогін та ЛЕП
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольщину Дніпропетровської області, застосувавши важку артилерію і безпілотники, завдавши значних руйнувань. Повідомлень про жертви не надходило.
російські військові сьогодні десять разів вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області, били з важкої артилерії та атакували "шахедами". Обійшлось без постраждалих, однак внаслідок атак пошкоджені п'ятиповерхівки, приватні будинки, газогін та ЛЕП. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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За його словами,через обстріли у самому Нікополі пошкоджені 2 п'ятиповерхівки і 6 приватних осель. В одній з хат сталося займання. Вогонь приборкали надзвичайники.
Понівечені й підприємство та 3 господарські споруди. Зачепило також газогін і лінію електропередач.
"Втішає єдине – без жертв та постраждалих", - вказав Лисак.
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