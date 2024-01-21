У небі над Дніпровським районом Сили оборони збили ракету рф

Сили оборони сьогодні, 21 січня, збили ворожу ракету над Дніпровським районом Дніпропетровщини. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Бійці з ПвК "Схід" знищили ворожу ракету! Сталося це над Дніпровським районом області. Дякуємо за захист - написав Лисак у Telegram.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.