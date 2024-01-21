У небі над Дніпровським районом Сили оборони збили ракету рф
Київ • УНН
Сили оборони збили ворожу ракету, ймовірно, Х-59, над Дніпровським районом Дніпропетровської області.
Сили оборони сьогодні, 21 січня, збили ворожу ракету над Дніпровським районом Дніпропетровщини. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.