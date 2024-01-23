російські війська атакували Нікопольщину дронами та артилерією
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши автомийку, але про жертви не повідомляється. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук оголосив повітряну тривогу в регіоні.
російські війська напередодні ввечері атакували Нікопольщину двома дронами-камікадзе та двічі били з артилерії. Під удар потрапили райцентр та Мирівська громада. Пошкоджена автомийка. Загиблих і поранених немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
Вчора ввечері окупанти спрямували два дрони-камікадзе на Нікополь. Також ввечері та ближче до ночі здійснили два артилерійські обстріли. Гатили по райцентру та Мирівській громаді. Випустили близько півдесятка снарядів
Попередньо без постраждалих. В інших громадах області ніч минула без обстрілів.
Доповнення
В області нині оголошена повітряна тривога. Лукашук закликав залишатися у безпеці до закінчення повітряної тривоги.
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