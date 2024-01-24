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Ворог уночі обстріляв Нікополь і район, пошкоджено освітній та медичний заклади

Ворог уночі обстріляв Нікополь і район, пошкоджено освітній та медичний заклади

Київ • УНН

 • 25590 перегляди

Російські війська тричі за ніч обстріляли Нікополь та прилеглі населені пункти, завдавши шкоди освітньому та медичному закладам. Про постраждалих не повідомляється.

НІкополь та інші населені пункти Нікопольщини обстріляно тричі за ніч російськими військами з артилерії, є пошкодження освітнього та медичного закладів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, пише УНН.

Три артобстріли Нікопольщини – від учорашнього вечора. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді. Пошкоджені освітній та медичний заклади

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, також побито 4 п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків. Зачепило 3 господарські споруди, авто, лінії електропередачі та газогін.

Люди не постраждали, зазначив він.

російські війська атакували Нікопольщину дронами та артилерією23.01.24, 07:42 • 28753 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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