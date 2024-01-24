Вечірня атака рф на Харків: постраждалих вже 9, четверо з них – госпіталізовані
Київ • УНН
В результаті третього за минулу добу обстрілу Харкова російськими військами дев'ятеро людей, у тому числі дитина, отримали поранення, четверо були госпіталізовані. За добу було обстріляно понад двадцять населених пунктів Харківської області.
Внаслідок третього за минулу добу удару по Харкові вже відомо про дев’ять постраждалих, з них одна дитина. Загалом минулої доби армія рф обстріляла близько 20 населених пунктів Харківщини. Про це у середу повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 22:00 ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждали 9 людей, з них 1 дитина – 4-річна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано 4 людей – 2 чоловіка, 2 жінки. Стан середній
З його слів, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку, автомобілі.
Доповнення
Загалом впродовж минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Липці, Козача Лопань Харківського району; Гатище Чугуївського району.
Вчора близько 22:30 окупанти обстріляли с. Липці Харківського району.
"Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід. Постраждалих немає", - вказав Синєгубов.
Також близько 09:00 ворог завдав удару КАБом по с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено будівлю кафе, магазин. Без постраждалих.
Крім того, о 20:00 окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок. Обійшлось без постраждалих.
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