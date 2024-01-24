Кількість жертв ракетної атаки рф на Харків зросла до 10

Кількість жертв атаки російських військ на Харків 23 січня зросла до 10, у п'ятиповерховому будинку деблокували з-під завалів два тіла, повідомили у Харківській обласній прокуратурі та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

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"Рятувальники деблокували тіла жителів будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки. Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб", - написав Синєгубов у Telegram.

За даними прокуратури, "рятувальники повністю дістали з-під завалів труп. Це жінка". "Разом з цим деблоковано тіло чоловіка", - додали у відомстві.

І також підтвердили, що станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

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