Кількість жертв ракетної атаки рф на Харків зросла до 10
Київ • УНН
Кількість жертв російської атаки на Харків 23 січня зросла до 10, після того, як з-під заваленої п'ятиповерхівки було витягнуто два тіла. Пошуково-рятувальна операція все ще триває.
Кількість жертв атаки російських військ на Харків 23 січня зросла до 10, у п'ятиповерховому будинку деблокували з-під завалів два тіла, повідомили у Харківській обласній прокуратурі та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Рятувальники деблокували тіла жителів будинку: 57-річного чоловіка та 56-річної жінки. Станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб", - написав Синєгубов у Telegram.
За даними прокуратури, "рятувальники повністю дістали з-під завалів труп. Це жінка". "Разом з цим деблоковано тіло чоловіка", - додали у відомстві.
І також підтвердили, що станом на зараз кількість загиблих збільшилась до 10 осіб.
Пошуково-рятувальна операція продовжується.
Вечірня атака рф на Харків: постраждалих вже 9, четверо з них – госпіталізовані24.01.24, 08:39 • 28651 перегляд