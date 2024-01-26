Ракетна атака рф на Харків 23 січня забрала життя вже 11 людей
Київ • УНН
Кількість жертв російського ракетного удару по Харкову 23 січня зросла до 11 після того, як від отриманих поранень померла жінка.
У Харкові кількість жертв ракетного удару російських військ 23 січня зросла до 11 - у лікарні померла ще одна постраждала жінка, повідомили у п'ятницю в Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Попри зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей
Доповнення
За даними слідства, 23 січня о 4:00 ворог завдав ракетний удар по Харкову. Уже о 7 ранку збройні сили рф знову атакували ракетами Харків. Увечері був ще один ворожий удар по місту.
Атака рф на Харків 23 січня серед наймасованіших: понад 15 ракет, понад 70 постраждалих і 10 загиблих людей - ОВА24.01.24, 16:32 • 23716 переглядiв