Ракетна атака рф на Харків 23 січня забрала життя вже 11 людей

У Харкові кількість жертв ракетного удару російських військ 23 січня зросла до 11 - у лікарні померла ще одна постраждала жінка, повідомили у п'ятницю в Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Попри зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей - повідомили у прокуратурі у Telegram.

Доповнення

За даними слідства, 23 січня о 4:00 ворог завдав ракетний удар по Харкову. Уже о 7 ранку збройні сили рф знову атакували ракетами Харків. Увечері був ще один ворожий удар по місту.

Атака рф на Харків 23 січня серед наймасованіших: понад 15 ракет, понад 70 постраждалих і 10 загиблих людей - ОВА