Ракетная атака рф на Харьков 23 января унесла жизни уже 11 человек

В Харькове количество жертв ракетного удара российских войск 23 января возросло до 11 - в больнице умерла еще одна пострадавшая женщина, сообщили в пятницу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина. По состоянию на сейчас количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек - сообщили в прокуратуре в Telegram.

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По данным следствия, 23 января в 4:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Уже в 7 утра вооруженные силы рф снова атаковали ракетами Харьков. Вечером был еще один вражеский удар по городу.

Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА