Ракетная атака рф на Харьков 23 января унесла жизни уже 11 человек
Киев • УНН
Количество жертв российского ракетного удара по Харькову 23 января возросло до 11 после того, как от полученных ранений скончалась женщина.
В Харькове количество жертв ракетного удара российских войск 23 января возросло до 11 - в больнице умерла еще одна пострадавшая женщина, сообщили в пятницу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина. По состоянию на сейчас количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек
Дополнение
По данным следствия, 23 января в 4:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Уже в 7 утра вооруженные силы рф снова атаковали ракетами Харьков. Вечером был еще один вражеский удар по городу.
Атака рф на Харьков 23 января среди самых массированных: более 15 ракет, более 70 пострадавших и 10 погибших людей - ОВА24 январь 2024, 14:32 • 21740 просмотров
Ракетная атака рф на Харьков 23 января унесла жизни уже 11 человек
Количество жертв российского ракетного удара по Харькову 23 января возросло до 11 после того, как от полученных ранений скончалась женщина.
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