В Харькове переименовали улицу Пушкинскую на улицу Григория Сковороды. Об этом соответствующем решении, принятом на сессии в пятницу, 26 января, сообщили в Харьковском городском совете, пишет УНН.

Детали

Предложение о переименовании улицы Пушкинской внесли после жестоких атак рф на Харьков 23 января.

В целом решением внеочередной сессии Харьковского городского совета, которая состоялась сегодня, 26 января, в городе переименовали 65 топонимов, названия которых были связаны с россией и ее союзниками.

В частности, и улицу Пушкинскую, которая отныне называется улица Григория Сковороды. Как отметил городской голова Игорь Терехов, переименование этого топонима является знаковым для города.

"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение", - отметил Игорь Терехов.

Также по решению горсовета ул. Короленко переименовали в ул. Николаевскую, ул. Омскую - в ул. Бахмутскую, ул. Хабарова - в ул. Хладопромовскую, ул. Псковскую - в ул. Трускавецкую, а площадь Первого Мая - в площадь Ипподрома.

Бывшая ул. Волжская будет называться ул. Пирятинской, ул. Дагестанская - ул. Синевирской, пер. Пермский - пер. Луцким, ул. Пожарского - ул. Коммунальщиков, ул. Смоленская - ул. Мукачевской, а пер. Николаева - пер. Олешковским.

Ул. Ромена Роллана теперь будет носить имя Леся Курбаса, пер. Адыгейский - Олега Гуцола, ул. Бородиновская - Юрия Пояркова, пер. Балашовский - Ивана Лещенкова, ул. Кокчетавская - Сотника Костюченко, ул. Уральская - Ивана Щоголева, а пер. Чкалова - Сергея Пархоменко.

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