У Харкові обмалювали радянські постаменти поблизу будинку "Слово"
Київ • УНН
Невідомі обмалювали та облили червоною фарбою вісім радянських постаментів молодогвардійців у Харкові поблизу будинку "Слово".
У Харкові поблизу будинку "Слово" невідомі розмалювали та облили червоною фарбою вісім погрудь молодогвардійцям. Про це повідомив очільник ГО "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков, передає УНН.
Деталі
Демонтаж вже перезрів. Це питання кількох комунальників та двох годин роботи. Тут навіть витрат не потрібно
Він також оприлюднив фото обмальованих погрудь: постаменти залиті червоною фарбою, а нижче виведені написи "Геть", "Міф" та інше.
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Довідково
Будинок "Слово", внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Свого часу там мешкали Володимир Сосюра, Микола Куліш, Павло Тичина, Іван Багряний, Олесь Досвітній, Майк Йогансен, яких репресувала радянська влада.
Нагадаємо
Харківська міська рада вирішила перейменувати вулицю Пушкінську на вулицю Григорія Сковороди після російських атак 23 січня. Загалом було змінено 65 топонімів, пов'язаних з рф та її союзниками.