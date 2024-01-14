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У метро Харкова демонтували барельєфи Пушкіна

У метро Харкова демонтували барельєфи Пушкіна

Київ • УНН

 • 102153 перегляди

Два барельєфи Олександра Пушкіна були зняті з харківського метро "Пушкінська".

Два барельєфи російського поета Олександра Пушкіна демонтували зі станції метро "Пушкінська" у Харкові. Про це повідомив керівник організації "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков у соцмережах, пише УНН.

"Чекаємо на перейменування вулиці та станції", — написав він в Facebook.

Вадим Поздняков повідомив, що зняли також пано з барельєфами Пушкіна  повний зріст у вестибюлі станції.

"Також демонтовано зображення Пушкіна і на виході зі станції метро Пушкінська у Харкові. Таким чином усі об'єкти на честь Пушкіна у Харкові демонтовано. Лишилося перейменувати станцію метро та вулицю", - написав він.

Речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер, як повідомляють ЗМІ, що перший барельєф зняли у ніч на 12 січня, тому що на станції планують проводити ремонт. Щодо можливого перейменування станції – це рішення має ухвалити місцева влада.

Наразі невідомо скільки триватиме ремонт і чи буде ухвалене рішення про те, що барельєфи не повернуться.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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