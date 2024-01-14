У метро Харкова демонтували барельєфи Пушкіна
Київ • УНН
Два барельєфи Олександра Пушкіна були зняті з харківського метро "Пушкінська".
Два барельєфи російського поета Олександра Пушкіна демонтували зі станції метро "Пушкінська" у Харкові. Про це повідомив керівник організації "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков у соцмережах, пише УНН.
"Чекаємо на перейменування вулиці та станції", — написав він в Facebook.
Вадим Поздняков повідомив, що зняли також пано з барельєфами Пушкіна повний зріст у вестибюлі станції.
"Також демонтовано зображення Пушкіна і на виході зі станції метро Пушкінська у Харкові. Таким чином усі об'єкти на честь Пушкіна у Харкові демонтовано. Лишилося перейменувати станцію метро та вулицю", - написав він.
Речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер, як повідомляють ЗМІ, що перший барельєф зняли у ніч на 12 січня, тому що на станції планують проводити ремонт. Щодо можливого перейменування станції – це рішення має ухвалити місцева влада.
Наразі невідомо скільки триватиме ремонт і чи буде ухвалене рішення про те, що барельєфи не повернуться.